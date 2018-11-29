Україна закрила для іноземців в’їзд до анексованого Росією Криму – ДПСУ

Україна закрила для іноземців в’їзд до анексованого Росією Криму. Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що у зв’язку з воєнним станом адмінмежу з Кримом можна перетнути винятково за українськими документами.

Він зазначив, що незважаючи на воєнний стан українці, як і раніше, можуть безперешкодно перетинати кордон держави, а також контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінмежі із Кримом та лінію розмежування в районі проведення української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Наші громадяни можуть безперешкодно перетинати лінію державного кордону, звісно дотримуючись закону. Також Держприкордонслужба особливу увагу приділяє особам, які входять до груп ризику, та поглиблено оглядає транспорт», – сказав Серватюк.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Росія звинувачує затриманих українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.