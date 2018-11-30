LIVE | Саміт G20: Путін і Трамп не зустрінуться

В Аргентині проходить саміт G20. Але одна з головних запланованих зустрічей не відбудеться. Лідер США Дональд Трамп відмовився зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним через конфлікт у Керченській протоці. Принаймні так президент США написав у своєму твіттері.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Андрій Веселовський, генеральний консул України у Канаді; Еміне Джапарова, перший заступник міністра інформполітики України; Дмитро Орєшкін, російський політолог. Ведучий: Олександр Лащенко.