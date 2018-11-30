У Буенос-Айресі розпочався саміт G20. Трамп і Путін не привітали один одного – відео

В аргентинському Буенос-Айресі офіційно відкрився саміт країн ««Групи двадцяти» (G20). Однією з головних подій на саміті мала стати зустріч президентів США і Росії, запланована на суботу. Однак президент США Дональд Трамп скасував її через ситуацію з захопленими в Чорному морі українськими кораблями. У п'ятницю ввечері Білий дім повідомив, що на саміті не буде навіть короткої зустрічі Трампа і Путіна. Журналісти, які були присутні на церемонії фотографування перед самітом, повідомили, що Трамп і Путін перед початком фотографування не привітали один одного. Путін піднявся на подіум для фотографування раніше американського колеги, Трамп пройшов повз нього. (Відео Reuters)