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30 Листопад 2018, Київ 22:41
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У Буенос-Айресі розпочався саміт G20. Трамп і Путін не привітали один одного – відео

У Буенос-Айресі розпочався саміт G20. Трамп і Путін не привітали один одного – відео
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В аргентинському Буенос-Айресі офіційно відкрився саміт країн ««Групи двадцяти» (G20). Однією з головних подій на саміті мала стати зустріч президентів США і Росії, запланована на суботу. Однак президент США Дональд Трамп скасував її через ситуацію з захопленими в Чорному морі українськими кораблями. У п'ятницю ввечері Білий дім повідомив, що на саміті не буде навіть короткої зустрічі Трампа і Путіна. Журналісти, які були присутні на церемонії фотографування перед самітом, повідомили, що Трамп і Путін перед початком фотографування не привітали один одного. Путін піднявся на подіум для фотографування раніше американського колеги, Трамп пройшов повз нього. (Відео Reuters)

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