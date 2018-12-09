Трамп пообіцяв оприлюднити викриття щодо втручання Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адвокат колишній мер Нью-Йорка, екс-прокурор Руді Джуліані готує контр-доповідь у відповідь на доповідь слідства спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі втручання Росії у політичні процеси у США. Як відомо, ключовим для слідства Мюллера є питання, чи координувалося доведене втручання Кремя у вибори у США в інтересах Дональда Трампа із власних виборчим штабом Трампа.

«Ми матимемо потужну контрдоповідь у відповідь на доповідь Мюллера. Не можна допустити, що подібне відбулося у майбутньому з іншими президентом США! », – заявив Дональд Трамп у Twitter.

Слідство Мюллера триває вже понад рік і обернулося офіційними звинуваченнями та засудженням низки близьких до виборчої кампанії Трампа осіб. Між тим звинувачення у таких випадках стосувались порушень непов'язаних із власне втручанням Росії. Дата публікації доповіді слідства невідома. Повідомляється, що завершена доповідь буде передана Мін'юсту США.

Очевидно ми не можемо завершити роботу, поки не побачимо готову доповідь від «полювання на відьом»

Напередодні стаття у виданні The Atlantic відзначила з посиланням на джерела у Білому домі, що у Трампа недалеко просунулись у роботі над доповіддю, але серйозно налаштовані запропонувати контраргументи до доповіді Мюллера.

Президент Трамп спростовує подібні повідомлення.

«Помилково повідомлялося, що Руді Джуліані та інші не матимуть контрдоповіді у відповідь Мюллеру. Все це фейкові новини. Вже готово 87 сторінок, але очевидно ми не можемо завершити роботу, поки не побачимо готову доповідь від «полювання на відьом», – твітував Трамп у п'ятницю.

Сам президент США та його прихильники тривалий час звертають увагу на те, що вони вважають ознаками упердженості, ангажованості та цілеспрямованого прагнення делегімітизувати Трампа з боку спеціального прокурора США Роберта Мюллера. Серед іншого увага зверталась на ознаки упередженості проти Трампа з боку колишніх ключових співробітників слідства очолюваного Мюллером, нещодавне повідомлення впливового The New York Times про буцімто прагнення заступника міністра юстиції США, який ніс відповідальність за нагляд за слідством Мюллера, усунути Трампа від влади, буцімто відсутність законних підстав для стеження за членами команди Трампа у ході виборів. Ці та інші моменти можуть бути упорядковані у контр-доповіді над якою працює Руді Джуліані.