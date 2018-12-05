США: спецпрокурор Мюллер рекомендує суду не ув’язнювати екс-радника Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який веде розслідування щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори, рекомендував суду залишити на волі колишнього радника президента Дональда Трампа Майкла Флінна.

За словами обвинувачення, Флінн надав слідству цінну інформацію про російське втручання в американські вибори в 2016 році. Про це йдеться в заяві команди Мюллера до федерального суду.

У документах, наданих спецпрокурором, повідомляється, що Флінна допитували 19 разів. У ході допитів колишній радник Трампа передав слідчим «інформацію про зміст і обставин взаємодії між перехідною командою (нового президента) і чиновниками з російського уряду», повідомляє Reuters.

Вирок Майклу Флінну мають оголосити пізніше цього місяця в федеральному суді округу Колумбія. Він пропрацював на посаді радника президента Дональда Трампа всього 24 дні й подав у відставку після того, як стало відомо, що він дав неправдиві відомості щодо своїх контактів із російськими дипломатами.

Трохи більше року тому Флінн визнав, що брехав ФБР про те, що не обговорював з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком американські санкції.

Федеральне законодавство передбачає до шести місяців в’язниці як покарання за злочин, вчинений Флінном. Суд може засудити його до умовного терміну, повідомляє Associated Press.

Розслідування можливих зв’язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також імовірного втручання Москви у вибори здійснюють спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Дональд Трамп неодноразово відкидав ці звинувачення.