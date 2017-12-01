Екс-радник Трампа у суді визнав, що обманював ФБР

Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн, звинувачений в наданні неправдивих свідчень Федеральному бюро розслідувань, визнав себе винним. Як повідомили адвокати Флінна, 1 грудня у суді у Вашингтоні він заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

«Я визнаю, що дії, в яких я зізнався сьогодні в суді, були неправильними, і з вірою в Бога я працюю над тим, щоб виправити ситуацію. Моє визнання провини і готовність співпрацювати з офісом спеціального прокурора відповідають рішенню, яке я ухвалив в інтересах своєї сім’ї і нашої країни», – навели заяву Флінна його адвокати.

Сам колишній радник, прибувши до суду, відмовився розмовляти з журналістами.

Кілька годин до цього стало відомо про те, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням про можливе втручання Росії у вибори в США, висунув Фліннові обвинувачення, згідно з яким він «добровільно і усвідомлено» брехав ФБР про свої контакти з послом Росії в Сполучених Штатах Америки Сергієм Кисляком.

Майкл Флінн прослужив на посаді радника Трампа лише 24 дні й подав у відставку у лютому після того, як стало відомо, що він подав неправдиві відомості щодо своїх контактів із російськими дипломатами.

Розслідування можливих зв’язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також імовірного втручання Москви у вибори здійснюють спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Дональд Трамп неодноразово відкидав ці звинувачення.

Майкл Флінн став четвертою особою, якій висунуть обвинувачення у зв’язку з розслідуванням. Перед цим обвинувачення висунули колишньому очільнику виборчої кампанії Трампа Полу Манафорту, його бізнес-партнерові Ріку Ґейтсу і колишньому зовнішньополітичному раднику Трампа Джорджу Пападопулосу.

У січні розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію зі впливу на вибори 2016 у США на користь Трампа.