Трамп: розслідуванню Мюллера не вдалося знайти доказів змови з Росією

Президент США Дональд Трамп заявляє, що слідству, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, не вдалося знайти доказів, що він змовився з Росією під час виборчої кампанії 2016 року.

«Після двох років і мільйонів сторінок документів (і витрат у понад 30 мільйонів доларів) – немає змови!», – написав Трамп у Twitter 8 грудня.

Днями Трамп заявляв, що його президентський рейтинг міг бути вищим, але на нього погано впливає розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Трамп поскаржився на «фальшиве полювання на відьом», заявивши, що його рейтинг повинен бути 75 відсотків, а не 50.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори президента 2016 року. Йдеться, зокрема, про хакерські атаки, розміщення фейкових новин у соціальних мережах з метою вплинути на громадську думку. Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує і ймовірні зв’язки людей зі штабу Дональда Трампа з Росією.

Трамп неодноразово заперечував факт змови з російськими офіційними особами, називаючи звинувачення «полюванням на відьом». У Кремлі відкидають будь-які звинувачення у втручанні в вибори інших держав.