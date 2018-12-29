Мільйони з Манафорта для Дерипаски намагався стягнути екс-розвідник Росії – Time

Видання Time дослідило роль росіянина Віктора Бояркіна у відносинах між колишнім очільником передвиборчої кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа Полом Манафортом та російським олігархом Олегом Дерипаскою. Бояркін, заявляє видання, був ключовою особою, яка забезпечувала стягнення боргу з Манафорта на користь російського олігарха .

Уряд США запровадив санкції проти Бояркіна 19 грудня 2018 року. Колишній офіцер російської розвідки, Віктор Бояркін проводив операції з грошима від імені впливового російського олігарха, йшлося в документах Міністерства фінансів США.

Time вдалось кротко поспілкуватись з Бояркіним і він підтвердив, що зв’язувався з Манафортом, коли той очолював предвиборчий штаб Трампа. «Він був винен нам багато грошей, – сказав Бояркін. – І він пропонував як міг сплатити».

Коли Манафорт почав працювати у передвиборчій кампанії Трампа, він мав проблеми з грошима, а також мав великі борги перед Дерипаскою, який вимагав гроші у Манафорта за невдалу ділову угоду в Україні та інше.

Манафорт листувався з Дерипаскою щодо президентсої кампанії

Манафорт «просто зник» з близько 19 мільйонами доларів грошей з Росії, заявляли юристи Дерипаски в судовому позові на Кайманових островах. Однак, після отримання впливової посади в Республіканській партії, Манафорт знову вийшов на зв'язок з росіянами. Манафорт в електронному листуванні намагався запропонувати Дерипасці проводити «приватні брифінги» стосовно президентсої кампанії. Про це листування повідомляли The Atlantic та The Washington Post

Після того, як Манафорт три місяці очолював президентську кампанію Трампа, він змушений був піти у відставку, коли громадськість дізналась про його роботу на користь проросійських інтересів в Україні. Видання розмірковує, що саме складне фінансове становище Манафорта могло спонукати його до того, щоб після того, як він обіймав важливу посаду для Республіканської партії, пропонувати свої послуги в Східній Європі, а також в Чорногорії, де він, за словами місцевого посадовця, міг представляти інтереси Росії.

В коментарі для Time Бояркін підтвердив, що з ним зв’язувались слідчі з команди спецпрокурора США Роберта Мюллера. Слідчих в основному цікавили зв’язки Бояркіна з Манафортом. Він сказав їм забиратись геть, говорить Бояркін.