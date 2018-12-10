Американська активістка розповіла, як натрапила на український слід темних грошей у США

Американська громадська активістка Аннал Массолія розповіла, як натрапила на український слід темних грошей у Сполучених Штатах Америки. Вона також дала поради українським антикорупціонерам. Звідки надходять гроші, які впливають на політичні процеси?

У США неурядові організації на кшталт «Центру відповідальної політики» прагнуть дослідити гроші в політиці, щоб виборці знали, хто фінансує їхніх політичних кандидатів.

Намагання Росії впливати на політичні процеси у США, справа колишнього голови передвиборчої кампанії Трампа та радника Януковича Пола Манафорта, якого звинувачують у лобістській діяльності на користь українських політиків без реєстрації, а також випадки непрозорої діяльності компаній у США, які можуть бути пов'язані з Юлією Тимошенко, – все це привертає увагу «Центру відповідальної політики» у США (CRP).

«Одна з проблем, яка виникла під час виборів і після них, – це вплив російських грошей на Національну стрілецьку асоціацію», – говорить дослідниця CRP Аннал Массолія в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки».

Після того, як російські гроші було виявлено, Асоціація заперечила використання їх для політичної діяльності.

«Складаючи повну картину, було виявлено щонайменше деякі російські гроші, які надходили до організації. Вони говорили, що це не використовується для політичної діяльності, хоча і показали рекордно високі витрати протягом виборів 2016 року. Однак, важко без докладнішого вивчення фінансів організації побачити, як використовуються ці гроші, а також кінцеве джерело грошей, які вони отримували», – зазначає Аннал Массолія.

Під час таких досліджень, активісти, серед іншого, натрапили і на українських слід.

«Одне з того, що привернуло нашу увагу раніше цього року, була справа з ТОВ IBTC. Ми досліджували ТОВ, яке сплачувало за послуги дуже непрозоро. Було важко відслідкувати, хто був кінцевим отримувачем цих коштів і чиї інтереси вони представляли», – говорить Массолія.

Юлія Тимошенко фігурувала в деяких документах, але не як кінцевий замовник або отримувач коштів

«Юлія Тимошенко, яка є українським політиком, фігурувала в деяких документах, але не як кінцевий замовник або отримувач коштів. Її зазначили лише в інформаційних матеріалах, поданих в якості змін, що є прихованим шляхом вказати, що документи не було подано досить прозоро стосовно того, кого вони представляють», – заявляє аналітик.

Навіть після розголошення інформації про непрозору діяльність ТОВ, активність цієї компанії не припинилася, зауважує Массолія.

«Ми почали дивитись на різні групи, які підтримували її інтереси, або про які складалось таке враження. Коли їй (Тимошенко – ред.) сказали про ці групи, вона заперечила будь-який зв'язок з ними і тепер, гадаю, є три різні випадки, витрат ТОВ, пов'язаних з її інтересами. Кожного разу вона говорила про ці групи і заперечувала будь-яку участь, і заявляла, що вони хочуть її дискредитувати. І навіть після її заяв, лобісти США та іноземні агенти продовжували співпрацю з цими ТОВ. Не очевидно, чи платить цим організаціям вона, або хтось інший, хто намагається її дискредитувати», – говорить аналітик.

«Раніше її політичні опоненти співпрацювали з такими, як Пол Манафорт, і подібними особами. Кампанії з дезінформації справді відбуваються в цій сфері», – наголошує дослідниця.

Справді, у звинуваченнях спецпрокурора США проти Манафорта, оголошених у вересні цього року, міститься інформація про активну участь Манафорта у спробах дискредитації Юлії Тимошенко на Заході за допомогою замовних статей.​

Манафорт зараз перебуває за ґратами у США, після того, як його визнали винним у податковому та банківському шахрайстві на суді у Вірджинії. Після вироку Манафорт погодився співпрацювати зі слідством, щоб уникнути другого суду за звинуваченнями у відмиванні коштів.

Справа Манафорта привернула увагу до грошових потоків, які раніше ігнорувалися

Серед іншого, Манафорта звинувачують в тому, що він працював на користь політиків української Партії регіонів без реєстрації у США.

Справа Манафорта привернула увагу до грошових потоків, які раніше ігнорувалися, наголошує Массолія. Після розголосу стосовно справи Манафорта, стало очевидним, що вплив на політику – це багатомільйонна індустрія, додає вона.

«Люди побачили скільки грошей витрачається на американську політику та громадські зв'язки. І це багатомільйонна індустрія, про яку люди до цієї справи не знали», – заявляє дослідниця.

Важливо вчасно викривати, хто є донором тієї чи іншої політичної кампанії, щоб виборці могли скласти свою думку стосовно кандидата враховуючи ці дані також, каже вона. Однак, домогтись такої прозорості не легко.

«Не думаю, що є одне легке рішення. Гадаю, що розкриття донорів тими, хто займається політикою, і більша прозорість стосовно фінансів вчасно, щоб люди справді знали, хто витрачає гроші на обрання кандидата до виборів, є надзвичайно важливим, і просто виконання законів, які вже ухвалені», – наголошує вона.

Порада українським колегам

Своїм українським колегам американська дослідниця радить активно досліджувати звітність, що є в публічному доступі.

Є багато шляхів, яким надходять темні гроші

«Моя порада – йти за грошима, ретельно перевіряти фінанси, домагатись більшої прозорості від політиків», – каже дослідниця.

Однак, легкого рішення тут немає, визнає вона.

«Є багато шляхів, яким надходять темні гроші, не думаю, що це легко виправити. Я вважаю, що політично активні групи мають розкривати своїх донорів і бути більш прозорими про свої фінанси, щоб люди справді знали, хто витрачає гроші на кандидатів до виборів. Це дуже важливо», – наголошує вона.