Член Демократичної партії заявляє про можливість імпічменту Трампа

Якщо буде доведено, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчанку про їхні стосунки, це може вважатися порушенням правил фінансування передвиборчої кампанії і стати підставою для імпічменту, вважає член Демократичної партії з Нью-Йорку Джеррольд Недлер. Про це повідомляють американські ЗМІ.

«Це може стати порушенням, яке передбачає імпічмент. Чи таке правопорушення є достатньо важливим, щоб цей імпічмент виправдати – інше питання. Але звісно, ці порушення передбачають імпічмент, тому що, хоча вони й були скоєні до того, як цей президент став президентом, вони мали на меті нечесне обрання на цю посаду», – заявив Недлер, який очолить Юридичний комітет після того, як демократи отримають більшість у Палаті представників Конгресу в січні 2019 року.

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За законами США, внески на користь передвиборчої кампанії мають бути відкритими. Такі платежі також не мають перевищувати 2700 доларів.

Влітку 2018 року адвокат колишнього юриста Трампа Майкла Коена оприлюднив запис, на якому Трамп обговорює з Коеном потенційний платіж колишній моделі Playboy Карен Макдугал, що нібито мала зв’язок з президентом США. Запис був нібито зроблений за два місяці до президентських виборів 2016 року.

Справи, зареєстровані в суді 7 грудня, стосуються не тільки можливих незаконних платежів нинішнього президента, а зв’язків між людьми, які на нього працювали, з Росією. Йдеться про Коена і очільника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

Як стверджує спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, Манафорт збрехав слідчим про свої контакти з представниками Москви, пов’язаними з російською розвідкою.

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«Думаю, ці обвинувачення і судові справи вказують на те, що президент опинився у центрі масштабного шахрайства – кількох масштабних шахрайств – проти американського народу», – заявив Недлер в ефірі американського каналу CNN.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори президента 2016 року. Йдеться, зокрема, про хакерські атаки, розміщення фейкових новин у соціальних мережах з метою вплинути на громадську думку. Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує і ймовірні зв’язки людей зі штабу Дональда Трампа з Росією.

Трамп неодноразово заперечував факт змови з російськими офіційними особами, називаючи звинувачення «полюванням на відьом». У Кремлі відкидають будь-які звинувачення у втручанні в вибори інших держав.