«Все брехня»: Трамп розкритикував свідчення екс-голови ФБР США Комі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що колишній голова Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі дав неправдиві свідчення Конгресу.

«У 245 випадках колишній голова ФБР Джеймс Комі сказав слідчим з Палати представників, що не знає не пригадує чи не може згадати щось. Відкриті розслідування щодо чотирьох американців (а не двох) – і він не знає Крістофера Стіла. Все брехня!» – стверджує президент США.

Крістофер Стіл – колишній працівник британської розвідки, який склав досьє про зв’язки Трампа з Росією і передав його Сполученим Штатам.

На переконання Трампа, свідчення Комі могли б «встановити рекорд за кількістю брехні, сказаної Конгресу за один день».

«Все це – підступне шахрайство, організоване нечесними людьми, які були готові на все, аби я не зміг стати президентом. Тепер їх викрито!» – переконаний він.

Джеймс Комі виступив перед Конгресом 7 грудня. Він дав свідчення у справі про можливе втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, на яких переміг Дональд Трамп.

Читайте також: Втручання Росії. Слідчі розповіли про спробу організувати зустріч Трампа з Путіним​

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори президента 2016 року. Йдеться, зокрема, про хакерські атаки, розміщення фейкових новин у соціальних мережах з метою вплинути на громадську думку. Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує і ймовірні зв’язки людей зі штабу Дональда Трампа з Росією.

Трамп неодноразово заперечував факт змови з російськими офіційними особами, називаючи звинувачення «полюванням на відьом». У Кремлі відкидають будь-які звинувачення у втручанні в вибори інших держав.