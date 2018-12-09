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09 Грудень 2018, Київ 21:02
Новини | Міжнародні

«Все брехня»: Трамп розкритикував свідчення екс-голови ФБР США Комі

Джеймс Комі прибув на Капітолійський пагорб, щоб дати свідчення Юридичному комітету Палати представників Конгресу, 7 грудня 2018 року

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що колишній голова Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі дав неправдиві свідчення Конгресу.

«У 245 випадках колишній голова ФБР Джеймс Комі сказав слідчим з Палати представників, що не знає не пригадує чи не може згадати щось. Відкриті розслідування щодо чотирьох американців (а не двох) – і він не знає Крістофера Стіла. Все брехня!» – стверджує президент США.

Крістофер Стіл – колишній працівник британської розвідки, який склав досьє про зв’язки Трампа з Росією і передав його Сполученим Штатам.

На переконання Трампа, свідчення Комі могли б «встановити рекорд за кількістю брехні, сказаної Конгресу за один день».

«Все це – підступне шахрайство, організоване нечесними людьми, які були готові на все, аби я не зміг стати президентом. Тепер їх викрито!» – переконаний він.

Джеймс Комі виступив перед Конгресом 7 грудня. Він дав свідчення у справі про можливе втручання Росії у вибори президента США у 2016 році, на яких переміг Дональд Трамп.

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У США триває розслідування ймовірного втручання Росії у вибори президента 2016 року. Йдеться, зокрема, про хакерські атаки, розміщення фейкових новин у соціальних мережах з метою вплинути на громадську думку. Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує і ймовірні зв’язки людей зі штабу Дональда Трампа з Росією.

Трамп неодноразово заперечував факт змови з російськими офіційними особами, називаючи звинувачення «полюванням на відьом». У Кремлі відкидають будь-які звинувачення у втручанні в вибори інших держав.

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