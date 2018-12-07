Трамп обрав Гезер Науерт послом США в ООН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обрав речницю Державного департаменту Гезер Науерт на посаду посла США в Організації Об’єднаних Націй. Відповідну заяву Трамп зробив, спілкуючись із журналістами 7 грудня.

Гезер Науерт, яка раніше працювала ведучою та кореспонденткою каналів ABC та Fox News, стане наступницею Ніккі Гейлі, яка в жовтні оголосила про намір залишити свою посаду в ООН до кінця 2018 року.

Раніше про плани Трампа призначити на посаду Гейлі Науерт вже повідомляли американські медіа.

Трамп 1 листопада заявив, що серйозно розглядає кандидатуру Науерт.

«Вона – чудова. Вона з нами вже давно. Вона давно нас підтримує», –сказав тоді Трамп.

48-річна Науерт, яка стала речницею Держдепартаменту в квітні 2017 року, цьогоріч була призначена виконувачем обов’язків заступника держсекретаря з публічної дипломатії і зв’язків з громадськістю.

Кандидатура Науерт – незвичний вибір для посади посла в ООН, оскільки вона не мала попереднього досвіду в політиці.