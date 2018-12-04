Рада безпеки ООН обговорить нові ракетні випробування Ірану

Рада безпеки ООН за зачиненими дверима обговорить 4 грудня останні здійснені Іраном ракетні випробування, які, за повідомленнями Сполучених Штатів та інших союзників, можуть порушувати схвалену три роки тому резолюцію Ради безпеки.

Франція назвала нове випробування «провокаційним та дестабілізуючим» і заявила, що воно «не відповідає» резолюції ООН, ухваленій у 2015 році внаслідок ядерної угоди між Тегераном та західними державами.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант також назвав тест «провокаційним, загрозливим і несумісним» із резолюцією і сказав, що Лондон вимагатиме припинення таких дій.

Іранська армія заявляє, що продовжить випробовувати свої ракети, попри протести з боку США. «Випробування ракет… проводяться для оборони і стримування, і ми будемо продовжувати», – заявив 2 грудня офіційний представник збройних сил Ірану Абольфазль Шекарчі. За його словами, Іран «продовжуватиме як розробку, так і випробування ракет».

Перед цим державний секретар США Майк Помпео засудив випробування Іраном ракети середньої дальності, «здатної нести кілька боєголовок». «Ця ракета має здатність досягти частин Європи і будь-якої точки на Близькому Сході», – сказав Помпео 1 грудня.

Він наголосив, що випробування балістичних ракет, які проводить Іран, порушують резолюцію Ради безпеки ООН 2231, оскільки ці ракети можуть стати носіями ядерних боєголовок.

США у травні заявили про вихід з іранської ядерної угоди 2015 року, заявивши, що умови угоди не були достатньо суворі, щоб не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Вашингтон також звинувачує Тегеран у підтримці насильства в регіоні й інших «зловмисних» діях. Іран заперечує ці твердження.

Вашингтон у серпні почав накладати санкції на економіку Ірану, які були скасовані в обмін на обмеження Іраном своєї ядерної програми.