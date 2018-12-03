Іран заявляє, що продовжить ракетні випробування, попри заперечення США

Іранська армія заявляє, що продовжить випробовувати свої ракети, незважаючи на протести з боку США.

«Випробування ракет… проводяться для оборони і стримування, і ми будемо продовжувати», – заявив 2 грудня офіційний представник збройних сил Ірану Абольфазль Шекарчі.

За його словами, Іран «продовжуватиме як розробку, так і випробування ракет».

Шекарчі наголосив, що така діяльність перебуває «за межами ядерних переговорів і в рамках національної безпеки» Ірану, і для цього Тегеран не має наміру просити дозволу «будь-якої країни».

Перед цим державний секретар США Майк Помпео засудив випробування Іраном ракети середньої дальності, «здатної нести кілька боєголовок».

«Ця ракета має здатність досягти частин Європи і будь-якої точки на Близькому Сході», – сказав Помпео 1 грудня.

Він наголосив, що випробування балістичних ракет, які проводить Іран, порушують резолюцію Ради безпеки ООН 2231, оскільки ці ракети можуть стати носіями ядерних боєголовок.

США у травні заявили про вихід з іранської ядерної угоди 2015 року, заявивши, що умови угоди не були достатньо суворі, щоб не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Вашингтон також звинувачує Тегеран у підтримці насильства в регіоні й інших «зловмисних» діях. Іран заперечує ці твердження.

Вашингтон у серпні почав накладати санкції на економіку Ірану, які були скасовані в обмін на обмеження Іраном своєї ядерної програми.