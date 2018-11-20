США запровадили санкції проти російських компаній через постачання іранської нафти до Сирії

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти двох російських компаній через сприяння постачанню іранської нафти до Сирії, повідомило Міністерство фінансів США.

Мова йде про «Промсирьеимпорт», заступника її директора Андрія Догаєва та Global Vision Group.

Американська влада вважає, що через ці компанії Іран постачав нафту сирійському уряду в обхід санкцій Вашингтона.

5 листопада була відновлена друга хвиля санкцій США проти Ірану, які були скасовані в межах угоди 2015 року. Вони стосуються нафтодобувної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

У серпні набув чинності попередній етап санкцій США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!​