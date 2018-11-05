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05 Листопад 2018, Київ 09:45
Новини | Міжнародні

Нові санкції США проти Ірану набрали чинності

Санкції, які президент США Дональд Трамп назвав «найпотужнішими», стосуються енергетичної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер

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Нові санкції США проти Ірану набрали чинності 5 листопада. Санкції, які президент США Дональд Трамп назвав «найпотужнішими», стосуються енергетичної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер.

Американські чиновники ще не робили нових заяв з приводу санкцій, спрямованих на те, щоб посилити тиск з метою «змінити поведінку» Ірану і припинити його «згубну» діяльність на Близькому Сході.

Засідання Міжнародного суду ООН за позовом Ірану до США, 27 серпня 2018 року
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Раніше Білий дім попередив партнерів Ірану, що вони мають скоротити купівлю іранської нафти до нуля або ризикують опинитися під американськими санкціями. Водночас є кілька тимчасових винятків із режиму санкцій, зміст яких американські чиновники мають оприлюднити згодом. Ці винятки стосуються восьми країн.

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