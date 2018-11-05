Нові санкції США проти Ірану набрали чинності 5 листопада. Санкції, які президент США Дональд Трамп назвав «найпотужнішими», стосуються енергетичної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер.

Американські чиновники ще не робили нових заяв з приводу санкцій, спрямованих на те, щоб посилити тиск з метою «змінити поведінку» Ірану і припинити його «згубну» діяльність на Близькому Сході.

Раніше Білий дім попередив партнерів Ірану, що вони мають скоротити купівлю іранської нафти до нуля або ризикують опинитися під американськими санкціями. Водночас є кілька тимчасових винятків із режиму санкцій, зміст яких американські чиновники мають оприлюднити згодом. Ці винятки стосуються восьми країн.