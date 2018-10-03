Суд ООН зобов’язав США вивести з-під санкцій проти Ірану гуманітарну допомогу

Міжнародний суд ООН 3 жовтня зобов’язав США вивести з-під санкцій проти Ірану гуманітарну допомогу, продовольство, медикаменти і запчастини, пов’язані з безпекою в цивільній авіації. У ході слухань суд закликав сторони «утриматися від дій, які можуть згодом посилити розбіжності».

У серпні суд ООН почав розгляд позову до США, поданого Іраном. У Тегерані вважають, що Вашингтон порушив угоду «Про дружбу, економічні відносини і консульські права» від 1955 року. Документ передбачає надання сторонами взаємного сприяння в торгівлі.

У кінці серпня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Іран «зловживає» Міжнародним судом ООН, намагаючись заперечити в ньому відновлення американських санкцій. Голова Держдепартаменту вказав, що Сполучені Штати у травні почали відновлювати скасовані за кілька років до того обмежувальні заходи проти Тегерана через загрозу, яку становить для США іранська політика.

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід із багатосторонньої «ядерної угоди» з Іраном і поетапне відновлення санкцій проти нього. Американська й ізраїльська влада впевнена, що укладений три роки тому договір дозволяв іранцям отримати кошти на таємну розробку ядерної зброї.

У Тегерані заперечують звинувачення. Євросоюз не погодився зі США і заявив про розробку заходів, які дозволять ухилитися від дотримання американських санкцій.

Договір про згортання Тегераном своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій пдписали в 2015 році Іран з одного боку і США, Франція, Велика Британія, Росія, Китай і Німеччина – з іншого.