Президент Ірану закликав мусульман об’єднатися проти США

Президент Ірану Хасан Роугані закликав мусульман по всьому світу об’єднатися проти США, замість того, щоб «розстеляти червоні килими перед злочинцями».

«Підкорення Заходу, очолюваному Америкою, є зрадою нашої релігії», – сказав Роугані 24 листопада в Тегерані.

Він також назвав Ізраїль «раковою пухлиною», створеною західними країнами для просування своїх інтересів на Близькому Сході.

Іранські чиновники часто засуджують Ізраїль і прогнозують його занепад. Ізраїль розглядає владу Ірану як загрозу для свого існування.

Виступаючи на щорічній конференції з ісламської єдності, Роугані заявив, що у мусульманських урядів «є вибір: або розгортати червоні килими для злочинців, або жорстко протистояти несправедливості і залишатися вірними Пророку, Корану й ісламу».

Роугані, ймовірно, мав на увазі Саудівську Аравію й інші мусульманські країни, які мають близькі відносини із Вашингтоном.

США у травні заявили про вихід з іранської ядерної угоди 2015 року, заявивши, що умови угоди не були достатньо суворі, щоб не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Вашингтон також звинувачує Тегеран у підтримці насильства в регіоні й інших «зловмисних» діях. Іран заперечує ці твердження.

Вашингтон у серпні почав накладати санкції на економіку Ірану, які були скасовані в обмін на обмеження Іраном своєї ядерної програми.

Іран і Саудівська Аравія є суперниками в своєму регіоні і підтримують різні сторони у конфліктах у Сирії і Ємені, а також різні політичні сили в Іраку й Лівані.

Ер-Ріяд розірвав дипломатичні зв’язки з Тегераном майже три роки тому, після того, як протестувальники штурмували саудівські дипломатичні представництва в Ірані через страту відомого шиїтського релігійного діяча в Саудівській Аравії.