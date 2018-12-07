Американська резолюція із засудженням «Хамасу» не здобула підтримки в ООН

Сполучені Штати Америки не змогли здобути підтримку в Генеральній асамблеї ООН резолюції, яка б вперше засудила радикальне ісламістське угруповання «Хамас» за обстріли території Ізраїлю.

Оскільки рішення ухвалювалося двома третинами, а не простою більшістю, резолюція на голосуванні 6 грудня провалилася. За ухвалення резолюції висловилися 87 держав-членів ООН, проти – 57 країн, серед них Росія, арабські країни, а також держави Латинської Америки.

Перед голосуванням американський посол в ООН Ніккі Гейлі заявила, що резолюція є «важливим кроком» для досягнення миру на Близькому Сході.

У проекті документа палестинське угруповання засуджувалася за «насильство, яке наражає на небезпеку мирних жителів». У резолюції, зокрема, згадуються застосування «Хамасом» ракет проти мирного населення Ізраїлю.

У червні в Раді безпеки ООН не пройшли обидва проекти резолюцій у відповідь на ескалацію насильства у Смузі Гази. На пропозицію Кувейту надати «міжнародний захист» цивільним палестинцям 1 червня наклали вето США, пропозиція ж Вашингтона засудити радикальний ісламістський рух «Хамас» не знайшла підтримки.