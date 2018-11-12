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12 Листопад 2018, Київ 23:03
Новини | Міжнародні

З Гази по Ізраїлю випустили десятки ракет, є постраждалі

Ізраїльський солдат стоїть біля автобуса, в який влучила міна, запущена з боку Гази, 12 листопада 2018 року

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Палестинські збройні угруповання випустили десятки ракет по території південного Ізраїлю 12 листопада, повідомляють місцеві ЗМІ і прес-служба ізраїльских збройних сил.

За повідомленнями, за ракетними атаками стоять палестинські збройні угруповання.

Деякі снаряди знешкодила протиракетна система «Залізний купол», однак решта все ж вдарила по території Ізраїлю. Внаслідок ракетних ударів поранені 13 місцевих мешканців, серед них – 19-річний військовий, який перебуває у важкому стані.

У прес-службі ізраїльської армії не поклали провину за напади на палестинську організацію «Хамас», однак пізніше заявили про удари по цілях цього угруповання в секторі Газа.

Ізраїльські збройні сили залучили військові літаки і важку техніку. Троє палестинських чоловіків віком від 20 до 30 років загинули – двоє з них належали до організації «Народний фронт визволення Палестини».

Палестинці оглядають рештки автомобіля, знищеного авіаударом з Ізраїля, сектор Газа, 12 листопада 2018 року
Палестинці оглядають рештки автомобіля, знищеного авіаударом з Ізраїля, сектор Газа, 12 листопада 2018 року

Ескалація протистояння між Ізраїлем і Палестиною почалася на наступний день після того, як унаслідок сутички в секторі Газа загинули семеро палестинців і один ізраїльський солдат.

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