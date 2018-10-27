На кордоні Ізраїлю і смуги Гази відбулися обстріли

У ніч на суботу на межі між Ізраїлем і смугою Гази відбулися обстріли.

За повідомленням ізраїльської армії, «Ісламський джихад», що є відгалуженням ісламістського угруповання «Хамас», випустив по Ізраїлю 34 ракети. Ізраїль у відповідь уразив 80 військових об’єктів у смузі Гази.

На даний момент обстріли припинилися.

Ізраїльська армія у суботу звинуватила у причетності до обстрілів, здійснених з території смуги Гази, Іран та Сирію. «Ми бачимо прямий зв'язок між іранським спецпідрозділом «Аль-Кудс» через режим у Дамаску з діяльністю організації «Ісламський джихад». Ми бачимо це чітко і будемо відповідати», – заявив представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

Напередодні внаслідок сутичок на межі між Ізраїлем і смугою Гази загинуло 6 палестинців.

Посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і палестинською територією наразі виступає Єгипет. Єгипетські переговорники намагаються добитися від сторін режиму припинення вогню.

У березні палестинці почали регулярні прикордонні протести. Демонстранти вимагають, щоб Ізраїль припинив уже понад 10-річну блокаду Смуги Гази, а також дозволив палестинцям повернутися на місця в Ізраїлі, де вони жили до початку війни 1948 року за створення ізраїльської держави і звідки вони чи їхні предки мусили тоді втекти.

Ізраїль відкидає ці вимоги і наголошує, що мусить захищати свій кордон, а також складає вину за насильство на «Хамас» і звинувачує рух у тому, що ісламісти використовують масові протести як прикриття для своїх спроб нападів і проникнень на ізраїльську територію.

У Смузі Гази живе понад два мільйони людей. Економічне становище цієї частини палестинських територій дедалі погіршується відтоді, як у 2007 році там захопив владу ісламістський антиізраїльський рух «Хамас», а Ізраїль запровадив фактичну блокаду цієї території. У світі легітимною палестинською владою вважають уряд, що діє в іншій частині палестинських територій, на Західному березі Йордану.