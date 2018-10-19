США об’єднують посольство і консульство в Єрусалимі – Помпео

Сполучені Штати Америки об’єднують свої посольство і консульство в ізраїльському Єрусалимі, заявив державний секретар США Майк Помпео.

«Ми плануємо досягти значної ефективності та підвищити дієвість шляхом злиття посольства США у Єрусалимі та генерального консульства США в Єрусалимі в єдину дипломатичну місію», – заявив Помпео.

Водночас він зазначив, що Сполучені Штати у своєму посольстві створять новий департамент у справах палестинців.

«Рішення викликане нашими глобальними зусиллями покращити ефективність та дієвість наших операцій. Це не сигнал про зміну політики США в Єрусалимі, Західному березі [річки Йордан] та Смузі Гази», – підкреслив Помпео.

Консульство США в Єрусалимі є головною американською місією в справах палестинців, які вже розкритикували рішення про об’єднання установ.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і наказав перенести туди американське посольство. Ізраїль привітав це рішення, але воно викликало різку критику з боку палестинців, а також союзників і опонентів Вашингтона.