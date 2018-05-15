Представники Ізраїлю та палестинської адміністрації обмінялися звинуваченнями в ООН

Представники Ізраїлю та палестинської адміністрації обмінялися звинуваченнями під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого сутичкам вздовж кордону між Ізраїлем та Смугою Гази.

Представник палестинців Ріяд Мансур засудив, як він висловився, «одіозну різанину, скоєну Ізраїлем», і говорив про «злочини проти людства».

Посол Ізраїлю Дані Данон, зі свого боку, виступив на захист застосування сили на кордоні.

Представниця США Ніккі Гейлі стала на бік Ізраїлю, заявивши, що «жодна країна в цій кімнаті не діятиме з більшою стриманістю, ніж Ізраїль».

Низка держав висловили занепокоєння з приводу насильства, а деякі, включно з Німеччиною та Англією, закликали до незалежного розслідування.

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14 травня, у 70-річчя незалежності Ізраїлю, в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США. Це рішення викликало схвальні відгуки в Ізраїлі і протест із боку палестинців.

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Смуги Гази загинули щонайменше 58 палестинців, ще принаймні 1200 були поранені.

Президент США Дональд Трамп наприкінці 2017 року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США у цій сфері.​

​Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив усе місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 людей.