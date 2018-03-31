ООН та ЄС вимагають розслідування сутичок на межі Смуги Гази та Ізраїлю

ООН і Європейський союз вимагають «незалежного та прозорого» розслідування подій на межі Ізраїлю і сектора Газа, що сталися 30 березня. У сутичках з ізраїльськими військовими загинули, за останніми даними, 16 палестинців. Палестинські лікарі заявляють про більш як тисячу поранених, у тому числі сотні людей з вогнепальними пораненнями.

Субота на палестинських територіях оголошена днем жалоби. Антиізраїльські виступи тривають як у Газі, так і на Західному березі Йордану.

Палестинці в Смузі Гази 30 березня розпочали шеститижневий протест поблизу кордону з Ізраїлем.

За словами організаторів акції, вони хочуть привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися до своїх домівок на території Ізраїлю. За кілометр від кордону з Ізраїлем протестувальники розбили намети.

Ізраїльські війська перебувають у стані підвищеної готовності вздовж кордону, побоюючись спроб масового порушення кордону.

Протест скликало палестинське угруповання «Хамас», яке керує Смугою Гази.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що протест є навмисною спробою спровокувати конфронтацію. Міністерство поклало відповідальність за будь-які можливі сутички на «Хамас».

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман розмістив у Twitter повідомлення арабською мовою. Він написав, що «Хамас» «грається з людськими життями», і закликав палестинців не піддаватися на провокації.

«Хамас» звинуватив владу Ізраїлю в спробах залякати палестинців.

За даними ООН, приблизно 1,3 мільйона із двох мільйонів жителів Гази є біженцями або нащадками біженців, які не можуть повернутися на територію, яка зараз є Ізраїлем.