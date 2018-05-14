В Єрусалимі офіційно відкривають посольство США

Сполучені Штати Америки офіційно перенесуть своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима 14 травня. Це рішення викликало схвальні відгуки в Ізраїлі і протест із боку палестинців, союзників США і багатьох інших країн світу.

Делегація Білого дому й ізраїльських офіційних осіб прибудуть на церемонію інавгурації нового посольства в другій половині дня, у той час як велика кількість палестинців, як очікується, буде протестувати уздовж кордону Гази з Ізраїлем і в інших місцях.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Нинішнє консульство США в Єрусалимі вважається тимчасовим будинком посольства. Плани передбачають будівництво постійного посольства США в іншому місці в Єрусалимі.

За словами офіційних осіб, близько тисячі поліцейських будуть розміщені навколо посольства і прилеглих районів під час церемонії інавгурації. Це збігається зі святкуванням Дня Єрусалима, щорічної події, що ознаменував «возз'єднання» міста після Шестиденної війни 1967 року. 14 травня також виповнюється 70 років з дня заснування держави Ізраїль.