Щонайменше 25 палестинців загинули внаслідок вогню, відкритого ізраїльськими військовими, на кордоні Смуги Гази й Ізраїлю під час акції проти відкриття посольства США в Єрусалимі, повідомляють представники Міністерства охорони здоров’я Палестинської адміністрації. Близько 500 людей – поранені. За даними телеканалу Al Jazeera, у протестах беруть участь близько 10 тисяч палестинців. Деякі протестувальники намагалися перетнути прикордонні загородження. Ізраїльські військові звинуватили угруповання «Хамас», що контролює Смугу Гази, в підбурюванні. Напередодні армія оборони Ізраїлю за допомогою листівок закликала жителів Гази відмовитися від масових протестів і не перетинати прикордонні загородження. (Відео Reuters)