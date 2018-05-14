Число загиблих біля кордону Гази палестинців зросло до 37

Ізраїльські військові застрелили щонайменше 37 палестинців на кордоні Смуги Гази й Ізраїлю під час акції проти відкриття посольства США в Єрусалимі, повідомляють представники Міністерства охорони здоров’я Палестинської адміністрації. Раніше повідомляли про 25 загиблих.

Близько 500 людей – поранені.

За даними телеканалу Al Jazeera, у протестах беруть участь близько 10 тисяч палестинців. Деякі протестувальники намагалися перетнути прикордонні загородження.

Ізраїльські військові звинуватили угруповання «Хамас», що контролює Смугу Гази, в підбурюванні.

Напередодні армія оборони Ізраїлю за допомогою листівок закликала жителів Гази відмовитися від масових протестів і не перетинати прикордонні загородження.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 79 людей.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення американського посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Рішення Трампа різко розкритикували лідери арабських країн, а також представники Євросоюзу.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.