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29 Квітень 2018, Київ 23:17
Новини | Міжнародні

Новий держсекретар США: ми прагнемо миру для палестинців та Ізраїлю

Новий держсекретар США Майк Помпео відвідав Ізраїль

Сполучені Штати Америки прагнуть «міцного» миру для палестинців та Ізраїлю, заявив новий державний секретар США Майк Помпео під час візиту до Ізраїлю.

«Ми продовжуємо прагнути досягнення міцного й всеосяжного миру, який забезпечить яскраве майбутнє як для Ізраїлю, так і для палестинців», – сказав Помпео.

Він також заявив, що міцна співпраця з Ізраїлем є «ключовою» для зусиль США «протидіяти іранській дестабілізаційній та злоякісній діяльності на Близькому Сході й у всьому світі».

6 грудня 2017 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив перенести туди американське посольство з Тель-Авіва. За попередніми оцінками, на це могло піти три чи чотири роки.

Рішення розлютило палестинців і їхніх арабських союзників, а також викликало різку критику й на Заході. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас тоді заявив, що цей крок поклав край ролі США як миротворця на Близькому Сході.

Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.

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