Новопризначений держсекретар США Майк Помпео зустрівся з королем Саудівської Аравії Салманом бін Адбулазізом.

Як повідомляє речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, Помпео наголосив на важливості партнерств країн та спільної роботи з протидії загрозам миру та безпеки в регіоні.

Протягом 26-30 квітня Помпео має відвідати Брюссель, Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль, повідомляє Держдепартамент.

Перебуваючи 27 квітня в Брюсселі, Майк Помпео провів переговори з союзниками в НАТО щодо російської агресії в Європі. Підбиваючи підсумки дискусії на тему України і її співпраці з альянсом, він дав зрозуміти, що потенційне члнствео в НАТО залежить насамперед від кроків Києва.