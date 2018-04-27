27 квітня в Брюсселі новопризначений держсекретар США Майк Помпео провів переговори з союзниками по НАТО щодо російської агресії в Європі. Підбиваючи підсумки дискусії на тему України і її співпраці з Альянсом, він дав зрозуміти, що потенційне членство в НАТО залежить насамперед від кроків Києва. Помпео заявив, що в НАТО є велика група країн, яка сподівається на дії українців в напрямку роботи над тим, щоб зі статусу країни-аспіранта перейти до вступу в Північно-Атлантичний альянс. «Я завжди обережний в підходах до консенсусу, коли є багато думок, як домогтися цього», – застеріг при цьому держсекретар США. Нагадаємо, що Україна щодо НАТО вважається «аспірантом» – так англійською називають держави, які офіційно заявляють про бажання вступити до альянсу і докладають для цього зусиль.