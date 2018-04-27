Трамп хоче призначити Павлину Добрянську, яка має українське коріння, на високу посаду в Держдепартаменті – Bloomberg

Адміністрація Трампа планує висунути Павлину Добрянську, дипломата високого рангу в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого, на високу посаду в Державному департаменті. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

Добрянська була послом з особливих доручень з питань Північної Ірландії та заступником держсекретаря з глобальних питань. Тепер вона може замінити Томаса Шеннона, який оголосив про свій вихід на пенсію.

Це рішення підкреслює, наскільки швидко президент Трамп та Майк Помпео формують нову команду в Держдепі, і що вони почали підбір команди ще до завершення процедури затвердження Помпео на посаді держсекретаря, наголошує видання.

Павлина Добрянська наразі є дослідником Центру науки та міжнародних відносин Harvard Kennedy School.

Її батько – Лев Добрянський – американський діяч українського походження, економіст та антикомуніст-активіст, який був ініціатором традиції щорічного святкування у Конгресі США «Резолюції про тиждень поневолених націй», яка привертала увагу у світі до стану національних меншин у СРСР, в тому числі українців, багаторічний президент Українського конгресового комітету США.