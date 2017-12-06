Трамп заявив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп також сказав, що розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима, що може зайняти від трьох до чотирьох років.

При цьому Трамп заявив, що має намір «зробити все, що в його силах, щоб сприяти укладенню мирної угоди, прийнятної як для ізраїльтян, так і для палестинців».

У середу Трамп оголосив, що його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю давно назріло. «Я думаю, що це давно назріло. Багато президентів заявляли, що хочуть щось зробити, і вони цього не зробили», - сказав Трамп.

Раніше Трамп оголосив, що Сполучені Штати визнають Єрусалим в якості столиці Ізраїлю і перенесуть своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. Про це Трамп повідомив під час телефонних розмов з лідерами Ізраїлю, Палестинської національної адміністрації, Саудівської Аравії, Єгипту і Йорданії.

Лідери арабських країн піддали різкій критиці рішення Дональда Трампа. Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Федеріка Могеріні заявила, що необхідно утриматися від будь-якого кроку, який би міг підірвати майбутню мирну угоду між палестинцями та ізраїльтянами. Французьке міністерство закордонних справ підкреслило, що статус Єрусалима має бути визначено в результаті ізраїльсько-палестинських переговорів.

Переїзд американського посольства до Єрусалима і визнання міста як столиці Ізраїлю суперечить міжнародному консенсусу. Більшість західних столиць не визнає Єрусалим як столицю Ізраїлю. Палестинці наполягають, що Східний Єрусалим, який включає в себе старе місто, де зосереджені релігійні святині мусульман, християн і євреїв, буде столицею їхньої держави.