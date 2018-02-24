Нетаньягу про рішення Трампа перенести посольство США до Єрусалима: це прекрасний момент

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за рішення перенести посольство США до Єрусалима в травні 2018 року.

«Це прекрасний момент для держави Ізраїль. Рішення президента Трампа перенести посольство США до Єрусалима в День незалежності додасть у це свято ще більше радості», – написав Нетаньягу у Facebook.

23 лютого західні ЗМІ повідомили, що відкриття нового посольства США в Єрусалимі очікується в травні 2018 року. Джерела агентств Reuters і Associated Press заявляють, що відкриття дипломатичної установи може збігтися у часі зі святкуванням 70-річчя проголошення незалежності Ізраїлю.

Пізніше цю інформацію підтвердив Державний департамент США. Посольство тимчасово розташують у будинку в районі Арнона, де проводить консульські операції Генеральне консульство США в Єрусалимі. До цього будинку США мають намір відкрити прибудову спеціально для посольства. Ці плани Вашингтон планує реалізувати до кінця 2019 року.

6 грудня 2017 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив перенести туди американське посольство з Тель-Авіва. За попередніми оцінками, на це могло піти три чи чотири роки.

Рішення розлютило палестинців і їхніх арабських союзників, а також викликало різку критику й на Заході. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас тоді заявив, що цей крок поклав край ролі США як миротворця на Близькому Сході.

Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.Віце-президент США Майк

У січні 2018 року віце-президент США Май Пенс заявив, це питання з відкриттям посольства буде вирішене до кінця 2019 року.