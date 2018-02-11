Нетаньягу: ізраїльські удари завдали серйозної шкоди Ірану та Сирії

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові завдали «сильних ударів» іранським та сирійським силам на території Сирії. Нетаньягу на засіданні уряду 11 лютого сказав, що Ізраїль «недвозначно пояснив», що він «продовжить ліквідувати будь-яку спробу поцілити в нас».

10 лютого ізраїльтяни завдали повітряних ударів після того, як, за словами військових, один із вертольотів Ізраїлю був пошкоджений іранським безпілотником, що проник до повітряного простору країни з території Сирії.

Ізраїль вказав, що атакував сирійські та іранські цілі в Сирії, під час чого був збитий воєнний літак F-16, двоє льотчиків змогли катапультуватися над територією Ізраїлю. Ізраїль заявив, що здійснив і другу хвилю авіаударів після цього.

Сирія визнала факт ізраїльських атак у межах її кордонів, проте заперечувала проникнення безпілотника в повітряний простір Ізраїлю. Тегеран відкинув ізраїльську версію подій як «брехливу», заявивши, що Сирія має право захищати себе у відповідь на удари.