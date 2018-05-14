Відкриття посольства США в Єрусалимі та «смертоносний день»

США 14 травня офіційно перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима – міста, статус якого став чи не найгострішим аспектом багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Це рішення викликало масштабні протести з боку палестинців: внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні вже загинули десятки палестинців, близько двох тисяч – поранені.

США офіційно перенесли своє посольство до Єрусалима. На церемонії відкриття були присутні близько 800 гостей: серед них численні американські посадовці, зокрема і дочка американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав рішення про перенесення дипломатичної установи і зауважив, що «єврейський народ мав столицю протягом 3000 років і вона називається Єрусалим».

Але рішення водночас засмутило арабський світ і західних союзників США: статус Єрусалима вважають найбільш тернистим питанням в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас назвав це «ляпасом» і сказав, що Сполучені Штати більше не можуть вважатися чесним посередником у будь-яких мирних перемовинах з Ізраїлем.

Тим часом нинішній лідер угруповання «Аль-Каїда» Айман аз-Завахірі закликав мусульман до джихаду проти США.

Десятки загинули, тисячі поранені

Ще від початку оголошення Трампом про перенесення посольства до Єрусалима, між Ізраїлем та Палестинською автономією зростає напруга. Палестинці протестують в Єрусалимі, Газі та на Західному березі ріки Йордан.

Це був найбільш смертоносний день після руйнівної війни на кордоні 2014 року

За даними телеканалу Al Jazeera, у протестах проти відкриття цього посольства 14 травня брали участь близько 10 тисяч палестинців. Деякі протестувальники намагалися перетнути прикордонні загородження.

Щонайменше 41 палестинець загинув внаслідок вогню, відкритого ізраїльськими військовими на кордоні Смуги Гази й Ізраїлю, повідомляють представники Міністерства охорони здоров’я Палестинської адміністрації.

Ще близько 1800 людей – поранені.

«Це був найбільш смертоносний день після руйнівної війни на кордоні 2014 року, який затьмарив святкове відкриття нового посольства США в Єрусалимі», – мовиться у статті агентства AP.

Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

У Вашингтоні досить тривалий час тривала напруга з боку деяких проізраїльських політиків щодо того, щоб перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Трамп, у свою чергу, заявив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю ще у грудні 2017 року й ухвалив рішення про перенесення американського посольства до Єрусалима. Тоді рішення Трампа різко розкритикували лідери арабських країн, а також представники ЄС.

Чи багато країн мають свої посольства в Єрусалимі?

У травні посольства ще двох країн «переїдуть» із Тель-Авіва до Єрусалима: Гватемали та Парагваю. Інші утримуватимуться, доки питання не буде вирішено між Ізраїлем та Палестинською адміністрацією.

В грудні 128 країн членів ООН проголосували за резолюцію, яка закликає США не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Ще дев’ять країн голосували проти, 35 – утрималися і 21 не брали участі в голосуванні.

Чому Єрусалим?

У питанні щодо Єрусалима важливо розуміти низку релігійних, політичних та історичних аспектів.

«Єрусалим – священне місто для іудаїзму, християнства та ісламу, і в кожній релігії йому відведене велике значення. За Єрусалим протягом тисячоліть воювали його мешканці, регіональні сили та загарбники, включаючи єгиптян, вавилонян, римлян, ранніх мусульманських правителів, хрестоносців, османів, Британську імперію, а також сучасні держави Ізраїль та його арабські сусіди», – пояснює агентство Reuters.

Для Ізраїлю Єрусалим є вічною та неподільною столицею, хоча на рівні міжнародного права це не визнано.

Палестинці, в свою чергу, вважають, що Східний Єрусалим повинен бути столицею майбутньої палестинської держави.

Статус Єрусалима досі оскаржують

У 1947 році Генеральна асамблея ООН вирішила, що Палестина, яка тоді була під британським контролем, повинна бути поділена між арабською та єврейською державами.

Але ООН визнали, що Єрусалим мав особливий статус і запропонували міжнародне управління. Проте цього ніколи так і не відбулося.

«Коли британське правління закінчилося в 1948 році, війська Йорданії окупували Старе місто та Арабський Східний Єрусалим. Ізраїль відбив Східний Єрусалим у Йорданії у 1967 році і приєднав його до себе. На міжнародному рівні це не визнали», – мовиться у Reuters.

Зрештою, Східний Єрусалим вважають окупованим, а статус міста й досі оскаржується до вирішення переговорів між Ізраїлем та Палестинською адміністрацією.

Дата відкриття посольства: символізм

Дата відкриття посольства є глибоко символічною для всіх сторін.

14 травня відзначають 70 років від дня заснування Ізраїлю.

А в Палестинській адміністрації називають цей день «накба» або «катастрофа». Навесні 1948-го близько 700 тисяч палестинців через війну залишили свої домівки чи були примусово виселені ізраїльським військом. Нині вже понад 5 мільйонів їхніх нащадків живе в різних країнах Близького Сходу.