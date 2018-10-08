Ізраїль: дружина прем’єра постала перед судом у справі про шахрайство

В Ізраїлі дружина прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Сара Нетаньягу постала перед судом у справі про шахрайство. Перше засідання відбулося 7 жовтня.

Дружину голови уряду звинувачують у зловживаннях державними коштами при замовленні їжі в дорогих ресторанах, попри те, що в резиденції прем’єра працював кухар.

Згідно з обвинувальним висновком, дії дружини прем’єра призвели до розтрати 100 тисяч доларів бюджетних коштів.

Сара Нетаньягу обвинувачення, які їй висунули в червні, відкинула.

У лютому цього року ізраїльська поліція рекомендувала генеральному прокурору висунути звинувачення прем’єр-міністрові Беньяміну Нетаньягу в отриманні хабара, шахрайстві й порушенні громадської довіри.

Нетаньяху, який загалом 12 років очолює уряд, заперечив обвинувачення.