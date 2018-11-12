Семеро палестинців, один ізраїльський солдат загинули внаслідок сутичок у Смузі Гази

Семеро палестинців і один ізраїльський солдат загинули внаслідок сутичок у смузі Гази 11 листопада.

За повідомленням ізраїльської армії, ще один військовий був поранений внаслідок сутичок на південному сході Смуги Гази. Повідомлення про це з’явилося через кілька годин після того, як палестинські чиновники заявили про загибель сімох бойовиків, зокрема командувача місцевого воєнізованого крила «Хамасу» («Бригади Аль-Кассам») Нур Ель-Діна Бараки.

Нові сутички спалахнули в той час, як Ізраїль і керівники Смуги Гази, здавалося, досягали прогресу в питанні неофіційного перемир’я.

Минулого тижня Ізраїль дозволив Катару поставити «Хамасу» 15 мільйонів доларів, у той час, як «Хамас» обмежив свою щотижневу демонстрацію поблизу ізраїльського кордону.

Наразі невідомо, що стало причиною останніх сутичок. Невдовзі після обміну вогнем на півдні Ізраїлю увімкнулися сирени, що свідчили про ракетний удар з боку Гази.

Через спалах насильства прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скоротив свій візит до Парижа 11 листопада і повернувся до Ізраїлю, повідомив його прес-секретар.

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