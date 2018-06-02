В ООН провалилися обидві резолюції щодо Смуги Гази

У Раді безпеки ООН не пройшли обидва проекти резолюцій у відповідь на ескалацію насильства у Смузі Гази.

На пропозицію Кувейту надати «міжнародний захист» цивільним палестинцям 1 червня наклали вето США, пропозиція ж Вашингтона засудити радикальний ісламістський рух «Хамас» не знайшла підтримки.

За проект Кувейту проголосували 10 із 15 членів Ради безпеки, чотири утрималися. США були єдиними, що голосували проти, але таким чином вони ветували резолюцію.

За американський проект проголосували тільки самі США. 11 членів Ради безпеки утрималися і три були проти.

Рада безпеки ООН також не змогла узгодити навіть так званої заяви для преси з приводу подій у Смузі Гази, що, на відміну від резолюції, не має юридичної сили.

Нинішнє зростання напруженості в регіоні найгостріше від часу війни 2014 року між Ізраїлем і «Хамасом», що захопив владу у Смузі Гази і контролює цю частину палестинських територій.

За два місяці протестів на кордоні Смуги Гази загинули понад 115 палестинців, іще тисячі були поранені, коли ізраїльські військові відкривали вогонь.

Ізраїль заявляє, що його війська захищають кордон країни, і звинувачує «Хамас» у намаганні піти в наступ під прикриттям протестів.