МЗС радить українцям не їхати в деякі райони Ізраїлю через загрозу безпеці

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування деяких районів Ізраїлю у зв’язку з можливим загостренням безпекової ситуації там.

«У зв’язку із запланованими палестинськими радикальними угрупованнями масовими демонстраціями існує загроза різкого загострення безпекової ситуації в районах, прилеглих до адміністративного кордону зі Смугою Гази, місць компактного проживання арабського населення на півночі Ізраїлю (Іудея і Самарія), а також Східного Єрусалима», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС.

Читайте також: Відкриття посольства США в Єрусалимі та «смертоносний день»

У разі різкого загострення безпекової ситуації у цих районах країни, громадянам України радять уникати місць проведення демонстрацій і виконувати вказівки співробітників правоохоронних органів Ізраїлю і посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці перебування.

14 травня, у 70-річчя незалежності Ізраїлю, в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США. Це рішення викликало схвальні відгуки в Ізраїлі і протест із боку палестинців.

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Смуги Гази загинули щонайменше 58 палестинців, ще принаймні 1200 були поранені.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 людей.