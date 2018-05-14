Десятки палестинців загинули у день відкриття посольства США в Єрусалимі

Щонайменше 41 палестинець загинув внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Смуги Гази перед відкриттям посольства США в Єрусалимі. За даними Міністерства охорони здоров’я Палестинської адміністрації, ще 1800 палестинців були поранені 14 травня.

Тим часом, американські посадовці, зокрема, дочка президента Дональда Трампа, радник Білого дому Іванка Трамп, приїхали до Єрусалима на відкриття нового посольства.

У записаному посланні Дональд Трамп заявив, що США віддані миру між Ізраїлем і палестинцями. «Наша найбільша надія – на мир», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США у цій сфері.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 людей.