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14 Травень 2018, Київ 18:33
Новини | Міжнародні

Десятки палестинців загинули у день відкриття посольства США в Єрусалимі

Міністр фінансів США Стівен Мнучин на церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі разом із радником Білого дому Іванкою Трамп, 14 травня 2018 року

Щонайменше 41 палестинець загинув внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Смуги Гази перед відкриттям посольства США в Єрусалимі. За даними Міністерства охорони здоров’я Палестинської адміністрації, ще 1800 палестинців були поранені 14 травня.

Сутички між палестинцями й ізраїльською армією на кордоні в Смузі Гази
Сутички між палестинцями й ізраїльською армією на кордоні в Смузі Гази

Тим часом, американські посадовці, зокрема, дочка президента Дональда Трампа, радник Білого дому Іванка Трамп, приїхали до Єрусалима на відкриття нового посольства.

У записаному посланні Дональд Трамп заявив, що США віддані миру між Ізраїлем і палестинцями. «Наша найбільша надія – на мир», – сказав він.

Десятки палестинців застрелені в день відкриття посольства США в Єрусалимі (відео)
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Десятки палестинців застрелені в день відкриття посольства США в Єрусалимі (відео)

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Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США у цій сфері.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 людей.

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