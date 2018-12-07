Трамп вирішив призначити речницю Держдепартаменту Науерт послом в ООН – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити речницю Державного департаменту Гезер Науерт наступним послом Сполучених Штатів Америки в ООН, повідомляють американські ЗМІ.

За повідомленнями, які з’явилися 6 грудня, колишня ведуча і кориспондент телеканалів ABC і Fox News замінить Ніккі Гейлі, яка в жовтні оголосила, що планує піти з посади посла в ООН до кінця року.

Fox News повідомляє, що вранці 7 грудня Трамп у Twitter напише про нове призначення. Крім того, про рішення призначити Науерт також повідомили агенції Bloomberg і Reuters.

У Білому домі і Держдепартаменті коментарів поки що не давали.

Трамп 1 листопада заявив, що серйозно розглядає кандидатуру Науерт.

«Вона – чудова. Вона з нами вже давно. Вона давно є прихильницею», –сказав тоді Трамп.

48-річна Науерт, яка стала речницею Держдепартаменту в квітні 2017 року, цього року була призначена виконувачем обов’язків заступника держсекретаря з публічної дипломатії і зв’язків з громадськістю.

Кандидатура Натерт буде незвичним вибором для посади посла в ООН, оскільки вона не мала попереднього досвіду в політиці.