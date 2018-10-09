Трамп заявив, що Гейлі покине посаду посла в ООН наприкінці року

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ніккі Гейлі покине посаду американського посла в Організації Об’єднаних Націй «наприкінці року».

Під час зустрічі з Гейлі в Овальному кабінеті Білого дому Трамп сказав, що прийняв відставку.

Президент назвав Гейлі «дуже особливою» людиною, додавши, що вона близько шести місяців тому повідомила йому, що хоче відпочити. Трамп заявив, що разом із послом в ООН вони «вирішили багато проблем» і висловив сподівання, що Гейлі повернеться до адміністрації в іншій ролі.

На посаді посла США в ООН Ніккі Гейлі виступала як послідовний критик Росії, КНДР та Ірану. У середині вересня вона заявляла, що Москва «брутально порушує» міжнародні санкції, запроваджені проти Північної Кореї у зв’язку з ракетно-ядерною програмою Пхеньяна. Наприкінці серпня вона закликала розірвати економічні зв’язки з Іраном, щоб не дозволити цій країні отримати ядерну зброю і не підтримувати проекти, спрямовані, за її даними, на підтримку тероризму.

Колишня губернатор штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі була призначена послом США в ООН після перемоги Трампа попри те, що під час передвиборчої кампанії вона підтримувала Марко Рубіо, а пізніше Теда Круза.