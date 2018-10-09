Посол США в ООН оголосила про відставку

Посол США в ООН Ніккі Гейлі оголосила про відставку з посади 9 жовтня. Відповідне подання вона зробила безпосередньо американському президенту Дональду Трампу.

Зранку Трамп анонсував у мережі Twitter «велике оголошення з моїм другом послом Ніккі Гейлі в Овальному кабінеті».



На посаді посла США в ООН Ніккі Гейлі виступала як послідовний критик Росії, КНДР та Ірану. У середині вересня вона заявляла, що Москва «брутально порушує» міжнародні санкції, запроваджені проти Північної Кореї у зв’язку з ракетно-ядерною програмою Пхеньяна. Наприкінці серпня вона закликала розірвати економічні зв’язки з Іраном, щоб не дозволити цій країні отримати ядерну зброю і не підтримувати проекти, спрямовані, за її даними, на підтримку тероризму.

Колишня губернатор штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі була призначена послом США в ООН після перемоги Трампа попри те, що під час передвиборчої кампанії вона підтримувала Марко Рубіо, а пізніше Теда Круза.