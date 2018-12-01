Дональд Трамп відповів на запитання про Путіна, Китай, ЄС та інше

Президент США Дональд Трамп перебуває в Аргентині на зустрічі «Групи двадцяти». Під час зустрічей, президент поспілкувався з журналісткою «Голосу Америки» Гретою ван Сестерен і відповів на запитання стосовно України, Китаю, ЄС, зміни клімату, торгівлі та стану американської економіки.

Раніше був публікованийи фрагмент інтерв'ю з коментарем Трампа стосовно ситуації в Україні, а тепер – це інтерв’ю повністю.

– Пане президенте, ми в Аргентині і Сполучені Штати, Канада та Мексика підписали нову торгівельну угоду, що поновлює NAFTA.

– Так, це вірно.

–​ Сенатор США Елізабет Воррен, проти якої Ви можливо будете змагатись на виборчих перегонах в 2020 році, назвала угоду недостатньою. Якою буде Ваша реакція?

– Гадаю, критикувати легко, тому що може вона братиме участь у виборах, а може – ні. Я думав би, що її вже має бути дискваліфіковано, після випадку з її заявами стосово походження з корінних американців. Я гадав, що її дискваліфікують... Про будь-яку угоду можуть сказати: «Гей, воа недостатньо всеохоплююча». Ця угода набагато краще за NAFTA. Це чудова угода для Сполучених Штатів. Нам вона справді подобається. Ми отримали чудові відгуки – я не чув жодної критики. Вона справді подобається. Інші країни, якщо йдеться про невеликий негатив – вони зазнали негативу, однак, вважаю, ця угода є гарною і для них. Вона чудова для трьох країн.

–​ В угоді йдеться також про авточастини. Чи стосуватиметься це будь-яким чином закриття заводів General Motors у США і втрати 14 тисяч робочих місць?

– Так і є, і не тільки. Це стримає автокомпанії від переїзду. Я справді також хотів, щоб заводи та автомобільні компанії загалом – і заводи і робочі місця – не полишали США. Тому я вважаю, одним з найпотужніших елементів нової угоди – USMCA – і це важливо, що після її підписання компанії більше не будуть переміщуватись. Потрібно, щоб її затвердив Конгрес і якщо це відбудеться, буде чудово, а якщо ні – нас влаштовує теперішній стан.

–​ Якою є найбільша загроза для світової економіки у найближчому майбутньому?

– Є багато загроз, однак Сполучені Штати справді потерпають від здирництва багатьох країн. Я не відкрию таємниці, коли скажу про Китай та обсяги шкоди для нас за багато років, 25 років.

–​ Ви говорили це мені багато років ще до того, як стали навіть кандидатом в президенти.

– Я про це вже давно говорю. Коли я був молодим спеціалістом з нерухомості я це говорив Вам і решті. Тобто, я вже тривалий час про це говорю. Я раніше наводив приклад Японії. Тепер її роль в цьому дещо менше, хоча вона залишається активною. Однак, практично всі долучені до цього. Видається, що у нас ніхто не знав, як вести переговори, торгувати, укладати угоди. Маємо дефіцит торгівлі у майже 800 мільярдів доларів і я це змінюю. Ми почали з заміною NAFTA на USMCA. Ми уклали чудову угоди з Кореєю – Південною Кореєю – і гадаю, Ви скоро побачите великі зміни. Ми говоримо з Європейським Союзом. Матимемо вечерю з президентом Китаю Сі і можливо отримаємо результати там.

–​ Чи довіряєте Ви стратегічним цілям Китаю? Чи турбує Вас їхня політика?

– Гадаю, у них поменшає грошей, через угоду, яку я уклав на тепер на 250 мільярдів доларів на 25%. Я можу це подвоїти і знову подвоїти і вони не зможуть робити те ж, що і раніше – за інших президентів. Наша цінність збільшилась на 11,7 трильйона доларів з часу мого обрання і Китай багато втратив цінності і тепер наша економіка значно більше за китайську. Багато хто цього не знає, однак ми набагато більші і потужніші, ніж Китай.

–​ Однак, їхній вплив зростає, зокрема в Латинській Америці, як це позначається на національній безпеці?

– Знаю, однак у них є проблема з боргами і вони мають платити за цей борг. Вони сплачують дуже багато. Мені це подобається? Можливо ні, однак я знаю, що для них це дуже дорого і багато з цих проектів не спрацюють.

–​ Ви розглядали можливість зустрічі з президентом Путіним, але відмовились. Якщо б зустріч відбулась, яким би був порядок денний?

– Як я і говорив, через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінусь із ним у належний час.

–​ Що на Вашу думку, він замислив стосовно України? Чому він забрав кораблі та моряків?

–Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього.

–​ Одне з питань світової економіка – це зміна клімату. Якою є Ваша позиція стосовно зміни клімату?

– Дуже простою. Я хочу, щоб на планеті було найчистіше повітря і найчистіша вода. Я хочу, щоб вода була кришталево чистою і так і є. Ми дуже добре впорались стосовно навколишнього середовища і це моє бажання. Однак, я позбавлю країну необхідності дотримуватись певних стандартів, які, можливо, не мають значення. Якщо подивитись на Китай і на інші країни з забрудненим повітрям, це недобре повітря потім надходить до США. Про це не хочуть говорити, але воно надходить. Ми його очищуємо, а вони – ні, і це коштує багато грошей. Фактично, ми абсолютно чисті, але ми не витрачатимемо трильйони доларів, щоб очистити його для інших. Моя політика дуже проста – це Америка передусім. Водночас, ми будемо гарними сусідами у світі. Все ж мусимо справедливо до себе ставитись.

–​ Чи будете Ви говорити з президентом Сі про зміну клімату?

– Ми про це поговоримо, як і про багато іншого. Основною темою буде торгівля, адже саме на це всі очікують. Він мусить вжити дій стосовно клімату, адже це дещо складне питання. Однак, переконаний, що він це зробить. Я вважаю його своїм другом і гарною людиною, однак, у нас є невеликі суперечки. Знову ж, нашу країну використовували багато років і це більше не повториться.

–​ Великим питанням є Брекзит. Чи вдається Терезі Мей з ним впоратися, і якою є роль США?

–​ Це справді складно. Я говорив їй, що зробив би це інакше, однак, вважаю, що вона гарна жінка і справді важко працює. Вона перебуває зараз у складній ситуації. Я інакше би це зробив і з іншим ставленням. Однак, сама концепція відокремлення є доброю. Добре, що вонии хочуть здобути власну ідентичність, власні іміграційні закони, вони не хочуть, щоб їм вказували кого вони хочуть, а кого ні. Я лише хочу зазначити, що вона важко працює.

–​ Чи роль США зводиться лише до ролі спостерігача?

– Ми з нею спілкувались, але до певної міри ми є тут спостерігачами.

–​ Яким є вплив на США?

– Це їхня країна і вони мусять робити, що мусять і побачимо, чи дійде це до парламенту і буде цікаво подивитись, що станеться. Європейський Союз – це важка група, вони практично такі ж жорсткі, як і Китай з питання торгівлі; і до них дійде черга, але факт у тому, що стан їхньої торгівлі з нами дуже поганий. Вони мають значні бар'єри, надзвичайні бар'єри. Вони мають нетарифні бар'єри а також митні тарифи – ми на них втрачали 151 мільярд доларів на рік протягом останніх пари років – отакий Європейський Союз. Коли про них думаєш, то здається все дуже добре, однак, вони дуже жорстко ставляться до торгівлі, і все ж ми попіклуємося про нашу частку. Я вас запевняю.

–​ Стосовно внутрішньої політики. Наступного тижня може бути тимчасове обмеження роботи уряду через бюджет. Чи це станеться і який глобальний вплив це матиме?

– Не можу сказати, чи буде обмеження роботи уряду, бо ніхто цього не знає, однак запевняю, що ми отримаємо безпеку кордонів. Вона буде значою. Ви бачили, що ми зробили з караванами, які надходили і тепер вони відходять, вони починають повертатись. Однак, безпека буде. Ми не дозволимо заходити до нашої країни нелегально. Люди прибуватимуть за заслугами. Нам потрібні люди, як ви знаєте. Ми маємо найнижчий рівень безробіття за 51 рік. Нам потрібні люди в країні, компанії прибувають. Щойно прем’єр-міністр Абе сказав мені, що вони переміщують дві автомобільні компанії – величезні заводи. Не часто почуєш про таке. Чуємо про General Motors – не знаю, що там відбулось, але тенденція зворотня. Я хочу сказати, що наша економіка ніколи не була в кращому стані. Маємо неймовірні цифри. Багато гарного відбувається.

–​ Ви хочете 5 мільярдів доларів на фінансування Стіни. Що відбудеться?

– Всі побачимо, що відбудеться.

–​Чи готові Ви до переговорів?

– Я лише скажу: ми забезпечимо безпеку кордонів. Якщо безпеки кордонів не буде, стануться складні речі. Однак, безпека кордонів буде. Ми не можемо дозволити заходити до нашої країни, як це відбувалось впродовж десяти років. Бачите, що відбувається, коли MS-13 та члени банд діють і подивіться на караван. Там більше 650 осіб холоднокровних злочинців. Я не хочу, щоб вони були в нашій країні. Я цього не сприйму. Якщо не маєш кордонів, не маєш країни, Грето. А я їх матиму.

–​ Що ЗМІ не розуміють про економіку?

– Гадаю, вони розуміють економіку. Вони знають, яка гарна ситуація зараз. Але вони не люблять про це говорити. Я називаю їх неправдивими новинами, а не ЗМІ, бо є багато неправдивих повідомлень. Однак, економіка – феноменальна і вони про це знають. Маємо найкращі цифри безробіття, ніж будь-коли. Подивіться на рівень безробіття афроамериканців, американців азійського та латиноамериканського походження. Це – історично найкращі показники. Це історично низькі цифри. ЗМІ знають, що ситуація добра, але не пишуть про це.

–​ Вам подобається обговорювати економічні питання зі світовими лідерами?

– Так. Наша економіка – найкраща в світі. Практично кожен з лідерів підходв до мене, вітаючи з чудовим економічним станом.