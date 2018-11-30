Трамп про плани Путіна щодо України: «Ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулися»

США не можуть дозволити відбутися «певним речам», які планує президент Росії Володимир Путін щодо України, заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього», – сказав Трамп у відповідь на питання «Голосу Америки» про своє розуміння стратегії Путіна щодо України.

Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

«Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

29 листопада президент США скасував зустріч із Путіним, яка мала відбутися на полях саміту «Групи 20» в Буенос-Айресі. Трамп пояснив своє рішення відмовою Росії відпустити захоплених українських моряків та кораблів.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.