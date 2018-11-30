Саміт «Групи 20» стартує на тлі Керченської кризи

Саміт «Групи 20» стартує на тлі загострення стосунків між Росією та Україною через обстріл російськими прикордонниками українських кораблів.

Президента Аргентини Маурісіо Макрі відкрив саміт 30 листопада закликом підтримати міжнародну співпрацю та багатосторонній підхід.

Макрі заявив, що учасники саміту сфокусуються на таких питаннях як праця, інфраструктура, розвиток, фінансова стабільність, клімат та міжнародна торгівля.

На саміт приїхав і президент Росії Володимир Путін. 29 листопада зустріч із ним скасував президент США Дональд Трамп. Він пояснив своє рішення відмовою Росії відпустити захоплених українських моряків та кораблів.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.