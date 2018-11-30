Відмова Трампа зустрічатися з Путіним сприймається у Москві як поразка і ляпас – російський політолог

Учасники програми «Ваша Свобода»: Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Андрій Веселовський, генеральний консул України у Канаді; Еміне Джапарова, перший заступник міністра інформполітики України; Дмитро Орєшкін, російський політолог.

В Аргентині зараз відбувається саміт G20. Одна з головних запланованих зустрічей не відбудеться. Президент США Дональд Трамп відмовився зустрічатися з російським колегою Путіним через конфлікт у Керченській протоці. Принаймні саме так президент США написав вчора у своєму «Твіттері».

Віталій Портников: Пані Цинцадзе, Марія Захарова, речниця російського МЗС, сьогодні у Москві сказала, що, на її думку, Дональд Трамп скасував зустріч через «внутрішньополітичну ситуацію у США». У мене таке враження, що у неї була безсонна ніч після цього твіту Трампа. Тому що це реально дипломатична поразка.

До такої відповіді Кремль не був готовий

​Іванна Климпуш-Цинцадзе: Це, звичайно, дипломатична поразка. Це чітке розуміння ситуації, яка склалася, і чітка відповідь Путіну на його дії у Керченській затоці, у Чорному і в Азовському морях. Думаю, що до такої відповіді Кремль не був готовий. Вони розраховували на те, що зустріч відбудеться, так як і оригінально перша реакція, так приблизно і передбачали. Всі ці розмови про «провокаторів»-українців не мають під собою жодних підстав. І цими діями також визнають США.

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Хибна тактика деяких західних країн, які думають, в який спосіб допомогти Путіну зберегти обличчя. На моє переконання, немає йому чого зберігати

Вся політика Путіна всі ці останні місяці – вони намагаються використати будь-який привід, коли вони є «рукопожатными», коли у нього є можливість зустрітися з кимось із лідерів серйозних світових і продемонструвати, що Росія не є в ізоляції. Відсутність офіційної зустрічі (можливо, хтось і потисне однин одному руки, тому що сидітимуть за одним столом) і чітка заява, що саме з причин, які безпосередньо пов’язані з порушенням міжнародного права Російською Федерацією і вчинення акту агресії проти українських кораблів і проти українських моряків – це означає, що Путін через цю поведінку ізолюється і в певній мірі. Це не те, чого прагне Путін, як на мене.

Я не погодилася б з поняттям, що для Путіна важливо не втратити обличчя. Якщо би людині було важливе її обличчя, то вона не поводила б себе так брутально впродовж останніх років. Йому немає що зберігати. Це деколи хибна тактика деяких західних країн, які думають, в який спосіб допомогти Путіну зберегти обличчя. На моє переконання, немає йому чого зберігати – він обличчя втратив вже давно.

Путіну доведеться у Буенос-Айресі відповідати і визнавати, що відбулося у Керченській протоці. Є вже кілька лідерів, які сказали, що ми все рівно будемо це запитувати у Путіна.

– Пане Веселовський, як ви вважаєте, ця відмова Трампа зустрічатися з Путіним – дійсно Керченська протока стала реальною причиною, чи, може, просто американський президент вважає, що російський президент для нього є зараз настільки токсичною постаттю, що можна скористатися будь-якою нагодою, щоб його не бачити?

Трампу зараз невигідно мати офіційну зустріч з Путіним, особливо після того, як його адвокат пішов на подальше співробітництво зі спецпрокурором Мюллером

​Андрій Веселовський: Цим двом особам ця зустріч непотрібна і шкідлива в даному випадку. Болтон понад місяць тому був у Москві і привіз деякі пропозиції, можна сказати, з боку американського істеблішменту до Путіна. Ці вимоги не були прийняті. В результаті зустріч, на якій відзвітував би президент Росії американській стороні, що зроблено, що не зроблено, не може відбутися. З іншого боку, Трампу зараз невигідно мати офіційну зустріч з Путіним, особливо після того, як його адвокат пішов на подальше співробітництво зі спецпрокурором Мюллером. В результаті у Вашингтоні ще більш щільним стало коло ворогів навколо Трампа, зокрема у Конгресі, в Сенаті теж.

Можлива зустріч. Я не виключаю, що вона буде. Про офіційні переговори ви маєте звітувати, ви до них маєте готуватися належним чином, існують спеціальні процедури і з одного, і з другого боку. Тобто засвідчуєте багато інформації. Коли це просто зустріч, то нібито можете говорити на ній про все, що заманеться, у той же час можете обговорити саме те, що ви хотіли би, але не хотіли би, щоб його знали інші.

Обидві сторони не хочуть публічно «бити горшки», а зустрітися офіційно і не сказати про кораблі неможливо

Сторонам потрібен привід для того, щоб формально відмовитися від зустрічі. Чому би не сказати: кораблі? Обидві сторони не хочуть публічно «бити горшки», а зустрітися офіційно і не сказати про кораблі неможливо. Значить, давайте це зробимо у твіті. Вага твіту величезна в сенсі настроїв, але важлива та річ, яка покладена на папір.

Словам Путіна вірити не можна ні в якому разі. Чим більше він говорить солодких речей, наприклад, про «братні» український і російський народи, тим більше хоче цей український народ знищити.

Путін, мабуть, свідомо зараз робить провокації, тому що почавши грати «у мачо» раз, він має продовжувати цю гру у кожному конкретному випадку...

– Переклад. Пане Орєшкін, яка реакція Москви все ж таки? І як ви вважаєте, чи дійсно те, що сталося в Керченській протоці – причина відміни цієї зустрічі, чи це просто частина тієї гри, яку ми, можливо, не бачимо?

Так довго і так пафосно готували цю зустріч, її інтерпретували, як «знак поваги до Путіна»

​Дмитро Орєшкін (переклад): Звісно, дуже болісна (реакція Москви – ред.). Так довго і так пафосно готували цю зустріч, її інтерпретували, як «знак поваги до Путіна». Кілька тижнів і МЗС,і Ушаков з адміністрації зливали різного роду повідомлення про те, як важливо, як довго ця зустріч готується. Пєсков з почуттям глибокого задоволення на обличчі і на вусах говорив: таки вона відбудеться неодмінно і обговорять дуже важливі питання. І потім... дружнє мовчання, тому що сказати немає чого. Весь пафос здувся. І, звісно, це сприймається, як поразка. Більше того, це сприймається, як ляпас.

Путін був потрібен Трампу, тому що йому хотілося тісніше прищучити Північну Корею. Ні для кого не таємниця, що Росія з Владивостока постачає Кім Чен Ину солярку, а у того дефіцит палива. Трампу хотілося, щоб Москва жорсткіше поводилася з Північною Кореєю, щоб санкції були більш ефективними. Зрозуміло, Москві треба було показати якийсь «пряник». Як «пряник» обговорювалися ціни на нафту і ситуація на Близькому Сході, плюс ракети малої і середньої дальності. І коли Трамп відмовився, то дав зрозуміти, домовленостей більше не існує...

Кисла реакція. Відповідь така, що звільнилося дві години часу на розмови з більш значимими персонами, як дав зрозуміти Пєсков. Але це звучало так, що, зрештою, прийшов час Путіну поговорити з Ганді, що він мав намір зробити ще у 2007 році.

Якби Трамп провів би цю зустріч, то в Америці це було би сприйнято, як «благословення» Путіну на продовження його, м’яко кажучи, суворої політики в Чорному і Азовському морях. Що відразу ж потягнуло за собою хвилю критики щодо того, що «Путін нам Трампа обрав, а тепер Трамп йому відпрацьовує». Трамп вирішив, що здоровіше буде відмовитися. При чому, він відмовився вже втретє.

– Пані Джапарова, ви щойно повернулися з Буенос-Айресу. Наскільки вдалася ваша акція інформування громадськості про Крим перед самітом G20 ?

Еміне Джапарова: Вона була розрахована в першу чергу на міжнародну аудиторію. Вона вдалася. Ми отримуємо моніторинг ЗМІ, які покривали цей захід, а це вся Південна Америка, німецька частина Європи чи там, де використовують німецьку мову - Швейцарія, Австрія, Німеччина, деякі європейські країни. Дещо бракує північноамериканських видань...

Отримали достатньо широке покриття по виходу інформації про цю кампанію, яка розрахована на інформування міжнародного загалу про те, що відбувається в Україні.

В рамках цієї кампанії запустили сайт, який називається «100 «чому?». Обличчям кампанії стала Наталка Лафазан, 15-річна дівчина, яка втратила маму біля Сартани, що біля Маріуполя, яка сама втратила ногу. Вона розповідає свою історію. Через дітей ми хотіли показати, що попри те, що є біль, є і надія, що буде майбутнє.

Єдиним в цій кампанії проблемним виявилося, що аргентинська сторона, аргентинська компанія, з якою було домовлено про оренду борду, який розташований неподалік від місця, де збираються лідери, в останню мить відмовилася розміщати борди. Але увага до цієї кампанії була ще більша через таку відмову. Здається, ми вдало відпрацювали.