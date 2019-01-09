Манафорт ділився даними штабу Трампа з російським партнером – документ

Колишній помічник Дональда Трампа, керівник його виборчого штабу на початку переможної кампанії 2016 року Пол Манафорт поділився даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб республіканського кандидата в президенти, з діловим партнером, який мав зв’язки з російською розвідкою. Ім'я цього партнера – Костянтин Килимник.

Манафорт багато років працював із ним у Києві, надаючи консалтингові послуги Партії регіонів колишнього президента Януковича.

Ця конфіденційна інформація були передана прокуратурою захисниками Манафорта і містилася в документі, який адвокати надали суду. Через технічну помилку закриті відомості не були викреслені і стали публічними. Ці дані стали приводом для нових питань про контакти і можливу співпрацю між людьми з оточення кандидата в президенти Трампа і представниками Кремля.

Із наданих документів також стало відомо, що Манафорт «багаторазово» обговорював з Килимником «мирний план врегулювання конфлікту в Україні». Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування імовірної змови між Трампом і Кремлем, з’ясовує, серед іншого, чи намагалася Москва схилити Трампа до посередництва між Росією та Україною.

Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа з кінця весни до кінця літа 2016 року. Роберт Мюллер має намір притягти його до відповідальності за надання неправдивих свідчень слідству і за приховування доходів, отриманих від лобістської діяльності. Манафорт заперечує свою провину.