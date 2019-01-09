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09 Січень 2019, Київ 07:24
Новини | Міжнародні

Манафорт ділився даними штабу Трампа з російським партнером – документ

Пол Манафорт на чолі виборчого штабу Трампа, липень 2016 року

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Колишній помічник Дональда Трампа, керівник його виборчого штабу на початку переможної кампанії 2016 року Пол Манафорт поділився даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб республіканського кандидата в президенти, з діловим партнером, який мав зв’язки з російською розвідкою. Ім'я цього партнера – Костянтин Килимник.

Манафорт багато років працював із ним у Києві, надаючи консалтингові послуги Партії регіонів колишнього президента Януковича.

Ця конфіденційна інформація були передана прокуратурою захисниками Манафорта і містилася в документі, який адвокати надали суду. Через технічну помилку закриті відомості не були викреслені і стали публічними. Ці дані стали приводом для нових питань про контакти і можливу співпрацю між людьми з оточення кандидата в президенти Трампа і представниками Кремля.

Із наданих документів також стало відомо, що Манафорт «багаторазово» обговорював з Килимником «мирний план врегулювання конфлікту в Україні». Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування імовірної змови між Трампом і Кремлем, з’ясовує, серед іншого, чи намагалася Москва схилити Трампа до посередництва між Росією та Україною.

За словами Дональда Трампа, це ніколи не було предметом обговорення, але він не виключав би таку можливість
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Трамп допускає можливість помилування свого екс-помічника Манафорта

Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа з кінця весни до кінця літа 2016 року. Роберт Мюллер має намір притягти його до відповідальності за надання неправдивих свідчень слідству і за приховування доходів, отриманих від лобістської діяльності. Манафорт заперечує свою провину.

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