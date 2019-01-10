Ахметов і Льовочкін cпростували отримання від Манафорта даних соцопитувань зі США

Двоє українських бізнесменів, Сергій Льовочкін і Рінат Ахметов, спростували отримання даних соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США. Про можливість отримання даних 9 січня повідомив телеканал CNN із посиланням на неназване джерело, наближене до розслідування. За цими даними, колишній керівник адміністрації президента України Віктора Януковича Сергій Льовочкін і олігарх Рінат Ахметов сплатили екс-очільникові передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнологові Полу Манафортові мільйони доларів за роки співпраці з ним. Однак, українських олігарх та бізнесмен-політик це спростували.

У серпні 2016 року Пол Манафорт повідомляв своєму бухгалтерові, що очікує на надходження ще 2,4 мільйона доларів за роботу в Україні.

Реакція Ахметова і Льовочкіна

У прес-службі Ріната Ахметова заперечують те, що український бізнесмен цікавився даними опитувань у США і отримував їх. Про це у мережі Twitter написав журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

Переклад твіту Крістофера Міллера: «Офіційно: Я щойно запитав офіс Ріната Ахметова: чи Пол Манафорт давав йому дані соцопитувань? Чи він просив Манафорта або Костянтина Килимника про дані, чи вони самі пропонували їх? Якщо так, то навіщо і коли? Його речниця сказала: «Відповідь на усі ваші запитання є негативною».

Прес-служба Сергія Льовочкіна стверджує, що він не отримував від Пола Манафорта інформацію про президентську кампанію у США і не має перед ним фінансових зобов’язань, як сказано в коментарі прес-служби для видання «Українська правда» у відповідь на публікацію CNN.

Льовочкін не отримував ніякої інформації про перебіг президентської кампанії у США, окрім як зі ЗМІ

«Прес-служба Сергія Льовочкіна уповноважена заявити, що в нього немає ніяких зобов’язань, в тому числі фінансових, перед Полом Манафортом», – мовиться в повідомленні.

«Сергій Льовочкін не отримував ніякої інформації про перебіг президентської кампанії у США, окрім як із засобів масової інформації», – заявляє прес-служба політика.

Там також зазначили, що ані він особисто, ані його прес-служба «не отримала запиту про коментарі від ЗМІ, які висвітлюють дану тему».

При цьому у спілкуванні з журналістом «Української правди» речниця наполягала на тому, що CNN вказував лише на ймовірність того, що до українських олігархів могли потрапити дані опитувань, передані Полом Манафортом Костянтинові Килимнику, а не на те, що вони їх отримали.

Колишній помічник Дональда Трампа, керівник його виборчого штабу на початку переможної кампанії 2016 року Пол Манафорт ділився даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб республіканського кандидата в президенти, також із діловим партнером, який мав зв’язки з російською розвідкою. Ім’я цього партнера – Костянтин Килимник.

Реакція в Конгресі США

Манафорт багато років працював із ним у Києві, надаючи консалтингові послуги Партії регіонів колишнього президента Віктора Януковича. На самого ж Манафорта працював політтехнолог і консультант Килимник, якого пов’язують із російською військовою розвідкою.

Ми бачили, що росіяни використали свою армію ботів у соціальних мережах, аби спробувати вплинути на вибори

Ця конфіденційна інформація була передана прокуратурі захисниками Манафорта і містилася в документі, який адвокати надали суду. Через технічну помилку при відкритій публікації документа відомості, що мали лишитися закритими, не були викреслені і стали публічними. Ці дані стали приводом для нових питань про контакти і можливу співпрацю між людьми з оточення кандидата в президенти Трампа і представниками Кремля.

«Якщо те, що адвокати Манафорта помилково оприлюднили, є правдивим, хіба це не є свідченням спроби співпрацювати, …зокрема, коли ми бачили, що росіяни використали свою армію (ботів) у соціальних мережах з тим, аби спробувати вплинути на вибори», – каже сенатор-демократ Марк Ворнер.

Кореспондентка телеканалу CNN зауважує, що Костянтин Килимник мав зв’язки з підрозділом російської військової розвідки, який займався хакерством проти Демократичної партії США під час виборчої кампанії 2016 року.

Чому керівник виборчого штабу кандидата у президенти США надає соціологічні дані комусь, хто пов’язаний з суперницькою іноземною розвідувальною службою?

«Чому керівник виборчого штабу кандидата на посаду президента США надає соціологічні дані комусь, хто пов’язаний з суперницькою іноземною розвідувальною службою?» – запитує демократ, член Палати представників Адам Шифф (комітет із питань розвідки).

Натомість республіканці наполягають, що вважати обговорення або передачу виборчих чи соціологічних даних не можна зараховувати до якихось компрометуючих вчинків.

Сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, зокрема, зауважив: «Підтримувати зв’язок із кимось із приводу виборчих даних і того, що відбувається, – це не є таємницею. Вишукувати в цьому якусь зачіпку (компромат) – було б дуже великим перебільшенням».

Підтримувати зв’язок із кимось із приводу виборчих даних – це не є таємницею

Із наданих документів також стало відомо, що Манафорт «багаторазово» обговорював із Килимником «мирний план врегулювання конфлікту в Україні». Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування імовірної змови між командою Трампа і Кремлем, з’ясовує, серед іншого, чи намагалася Москва схилити Трампа до посередництва між Росією та Україною.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, надавши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контактах із Килимником. Тепер його чекає нове судове засідання – цього разу про порушення угоди зі слідством. Воно заплановане на 25 січня.

​CNN про Ахметова і Львочкіна

Телеканал CNN називає Ріната Ахметова одним із найбагатших в Україні і називає його гаманцем Партії регіонів, людиною, яка було близькою до Москви і на яку працював Манафорт. Також говориться, що саме Ахметов, згідно з повідомленнями, представив Манафорта Януковичу і з цього почалася їхня співпраця, що тривала 10 років і підсумком якої була перемога Януковича на президентських виборах 2010 року, а також інші – парламентські – перемоги регіоналів.

Манафорт заробив 60 мільйонів доларів за час роботи в Україні, і його минулого року засудили у США за фінансове шахрайство, бо він ховав гроші в офшорах і не платив американських податків.

Щодо Льовочкіна, то його CNN характеризує як чільного чиновника в адміністрації Януковича, який таємно передав Манафортові мільйони доларів як плату за політичні консультації, про що говорилось на суді над Манафортом.

Льовочкін, каже американський телеканал, «пережив Революцію 2014 року, яка усунула Януковича від влади, і після ребрендингу подає себе в українському парламенті в ролі опозиційного лідера».