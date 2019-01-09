Адвокати Манафорта не зуміли засекретити частину відповіді на звинувачення Мюллера у брехливих свідченнях

Адвокати колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта подали відповідь на твердження спеціального прокурора Роберта Мюллера про те, що їхній клієнт неодноразово брехав федеральним слідчим. Про це повідомляють американські ЗМІ. Частина доповіді мала бути прихована від громадськості, але на заваді цьому стала помилка команди захисту.

Видання The Hill пояснює, що юристи за згодою суду прагнули, щоб громадськість не дізналась, чи Манафорт заперечує твердження Мюллера. Мюллер заявляв, що Манафорт брехав про свої контакти з адміністрацією Трампа, а також про його контакти з помічником, підозрюваним у зв’язках із російською розвідкою.

Попри намагання приховати частину змісту подання, численні оглядачі звернули увагу, що юристи Манафорта не зуміли зачорнити частини подання до суду. Як виявилось, юристи банально зафарбували чорний шрифт тексту чорним кольором. Ймовірно, при конвертації файлу до формату PDF це накладене зафарбування і текст під ним було збережено, а не трансформовано у нетекстове зображення. При копіюванні зачорнених фрагментів і перенесенні їх до текстового редактора можна побачити прихований текст в усій повноті.

У зачорнених фрагментах міститься інформація про відповіді Манафорта щодо плану щодо мирного врегулювання в Україні, який намагались передати Трампу, і про спілкування Манафорта із Костянтином Килимником, якого пов’язують із урядом Росії.